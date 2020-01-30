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30.01.2020 11:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В калужском стрелковом клубе нашли подпольную мастерскую оружия

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

В Калужской области оперативники ФСБ изъяли более 1200 единиц огнестрельного оружия. Охотничье и охолощенное оружие переделывали в боевое в стрелковом клубе, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Фото: МВД
Видео: Под Смоленском нашли подпольную оружейную мастерскую

Подпольную оружейную мастерскую обнаружили в городе Юхнов. В преступную группу входили руководители и сотрудники стрелково-спортивного клуба "Паритет-СВ". Нелегальная мастерская по модернизации оружия была оснащена специализированным оборудованием.

При обыске в складских помещениях, стрелковом тире и на территории клуба было найдено и изъято более 1200 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Оружие было сертифицировано, как охотничьи карабины и массогабаритные макеты. Их переделывали под автоматическую стрельбу. Изъяты были автоматы различных модификаций, пулеметы, пистолеты-пулеметы, снайперские винтовки, пистолеты и револьверы, а также большое количество патронов.

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