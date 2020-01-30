В Костроме задержали бутлегеров с семью тоннами спирта

Полиция в Костроме задержала с поличным двух местных жителей, которые готовили к продаже более семи тонн нелицензированного спирта.

В поле зрения полиции два брата-костромича 44 и 50 лет попали после того, как оперативникам стало известно об оптовых поставках в регион нелицензированного этилового спирта.

Как удалось выяснить полицейским, канистры с подозрительным спиртом братья закупали в столице и переправляли их в Кострому.

- В целях конспирации они распределяли товар по гаражным боксам и уже оттуда реализовывали среди потребителей. В число покупателей входили порядка 30 доверенных лиц, которым приобретаемую продукцию злоумышленники доставляли лично в объеме от 10 до 20 канистр за раз, - рассказали в УМВД.

Когда полиция нагрянула с обыском на склад к злоумышленникам, организаторов теневого алкогольного бизнеса удалось задержать "с поличным". У подозреваемых изъяли 7380 литров продукции на общую сумму свыше миллиона рублей.

Весь изъятый у подпольщиков спирт направлен на экспертизу, которая определит степень опасности продукции для здоровья потребителей.

По итогам проверки в отношении задержанных могут возбудить дело по части 2 статьи 171.3 УК РФ (Незаконные производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенные группой лиц).

Санкция статьи предусматривает штраф до четырех миллионов рублей либо до пяти лет заключения.