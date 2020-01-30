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30.01.2020 14:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Костроме задержали бутлегеров с семью тоннами спирта

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Фото: УМВД по Костромской области Фото: УМВД по Костромской области
Фото: УМВД по Костромской области

Полиция в Костроме задержала с поличным двух местных жителей, которые готовили к продаже более семи тонн нелицензированного спирта.

В поле зрения полиции два брата-костромича 44 и 50 лет попали после того, как оперативникам стало известно об оптовых поставках в регион нелицензированного этилового спирта.

Как удалось выяснить полицейским, канистры с подозрительным спиртом братья закупали в столице и переправляли их в Кострому.

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- В целях конспирации они распределяли товар по гаражным боксам и уже оттуда реализовывали среди потребителей. В число покупателей входили порядка 30 доверенных лиц, которым приобретаемую продукцию злоумышленники доставляли лично в объеме от 10 до 20 канистр за раз, - рассказали в УМВД.

Когда полиция нагрянула с обыском на склад к злоумышленникам, организаторов теневого алкогольного бизнеса удалось задержать "с поличным". У подозреваемых изъяли 7380 литров продукции на общую сумму свыше миллиона рублей.

Весь изъятый у подпольщиков спирт направлен на экспертизу, которая определит степень опасности продукции для здоровья потребителей.

По итогам проверки в отношении задержанных могут возбудить дело по части 2 статьи 171.3 УК РФ (Незаконные производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенные группой лиц).

Санкция статьи предусматривает штраф до четырех миллионов рублей либо до пяти лет заключения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома Госрегулирование оборота алкоголя

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