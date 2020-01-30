В Москве кассир магазина избил покупателя, после чего тот скончался

Кассир магазина на юге Москвы из-за неоплаченной банки кофе избил покупателя, и спустя некоторое время пострадавший от полученных травм скончался. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

По данным следствия, 20 января в подсобном помещении сетевого магазина, расположенного на Симферопольском бульваре столицы, в ходе ссоры кассир сетевого магазина нанес покупателю удар в область груди. Через несколько дней 38-летний мужчина от полученных повреждений скончался.

В настоящее время 28-летний кассир задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Следствие ходатайствует перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.