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30.01.2020 13:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве кассир магазина избил покупателя, после чего тот скончался

Текст: Ирина Огилько

Кассир магазина на юге Москвы из-за неоплаченной банки кофе избил покупателя, и спустя некоторое время пострадавший от полученных травм скончался. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

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По данным следствия, 20 января в подсобном помещении сетевого магазина, расположенного на Симферопольском бульваре столицы, в ходе ссоры кассир сетевого магазина нанес покупателю удар в область груди. Через несколько дней 38-летний мужчина от полученных повреждений скончался.

В настоящее время 28-летний кассир задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Следствие ходатайствует перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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