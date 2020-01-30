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30.01.2020 10:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве продлили "желтый уровень" опасности

Текст: Ирина Огилько

Из-за гололеда в столице продлили "желтый уровень" погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Сегодня и завтра в столице температура воздуха будет колебаться около отметки 0 градусов, возможен мокрый снег с дождем, поэтому на дорогах и тротуарах будет очень скользко. По данным метеорологов, начал действовать повышенный уровень еще в понедельник, и вот он снова продлен до 22.00 пятницы, 31 января.

По прогнозу метеорологов, в выходные может выглянуть солнце, и немного подморозит до -2…-4 градусов в дневные часы.

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