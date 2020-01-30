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30.01.2020 14:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Брошенных в аэропорту Шереметьево детей выписали из больницы

Текст: Елена Яковлева

Двое мальчиков, брошенных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии, сообщила пресс-служба детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

Выписанных из больницы детей перевели в социально-реабилитационный центр в Подмосковье. Там с ними работают педагоги и психологи, уточняет пресс-служба. По сведениям Министерства здравоохранения Московской области, результаты медобследования детей позволили оценить их состояние как удовлетворительное.

Фото: iStock
Власти рассказали о семье брошенных в Шереметьево детей

- Дети чувствуют себя хорошо, они активны, немного возбужденные. Мы с ними играли, говорили о семье, они скучают по дому, - приводятся в сообщении слова Анны Кузнецовой. - Самая главная помощь для них сейчас - это решение вопроса с определением их дальнейшей судьбы. Важно сделать все, чтобы дети оказались в заботливой, любящей семье, и как можно скорее.

До конца недели дети могут вернуться в Хабаровский край.

Двое мальчиков 2011 и 2014 годов рождения были оставлены отцом, прилетевшим с ними из Хабаровска в Москву в аэропорту Шереметьево. До этого дети жили в г. Комсомольск-на Амуре с отцом, мать ушла в новую семью. Отец оставил записку, в которой объяснял свое поведение сложным финансовым положением и обещал вернуться за детьми, после того, как его дела поправятся. Против него сейчас возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). Специалисты системы органов профилактики постараются вернуть детей из Комсомольска-на- Амуре в родную семью. Готовность забрать детей выразили мать, бабушка и дедушка.

Общество Семья и дети Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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