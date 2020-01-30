Хабаровские врачи будут приезжать к пациентам в защитных костюмах

В Хабаровске теперь скорая помощь работает по новым правилам. По распоряжению Роспотребнадзора бригады приезжают на вызовы к пациентам, попавшим под подозрение на коронавирус, в защитных костюмах.

Это помогает максимально обезопасить людей и медицинских работников, сообщается на сайте регионального правительства.

В последние два дня в аптечных сетях Хабаровска отмечается резкое повышение спроса на защитные маски. Их не успевают подвозить в аптеки.

"Установлены факты единовременных покупок больших партий масок. Возможно, товар скупают и предприятия, где работают граждане КНР. Жители региона также стали чаще обращаться за масками", - говорится в сообщении.

Сейчас в одной из краевых аптечных сетей имеется около 20 тысяч масок. Еще 13 тысяч хранится в аптеке краевого консультативное-диагностического центра. Новые партии регулярно доставляют из центральных регионов страны самолетом.