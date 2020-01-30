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30.01.2020 07:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Камчатский вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5,5 километров

Текст: Ольга Журман

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пара и пепла на высоту до 5,5 тысячи метров над уровнем моря. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).

На Камчатке вулкан Ключевской дважды за сутки выбросил пепел

Шлейф от выброса протянулся на 46 километров в восточном направлении. Выпадения пепла в населенных пунктах региона не зарегистрировано.

Вулкану установлен "оранжевый" цветовой код опасности. Впрочем, в районе Ключевского маршруты самолетов не проходят.

Справка "РГ"

Ключевской вулкан - самый высокий из действующих вулканов Европы и Азии. Его вершинный кратер, диаметр которого около 700 м, постоянно активен и изменяет свою морфологию как во время извержений, так и в периоды покоя. Находится в 360 километрах от краевого центра города Петропавловска-Камчатского.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский

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