Камчатский вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5,5 километров

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пара и пепла на высоту до 5,5 тысячи метров над уровнем моря. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).

Шлейф от выброса протянулся на 46 километров в восточном направлении. Выпадения пепла в населенных пунктах региона не зарегистрировано.

Вулкану установлен "оранжевый" цветовой код опасности. Впрочем, в районе Ключевского маршруты самолетов не проходят.

Справка "РГ"

Ключевской вулкан - самый высокий из действующих вулканов Европы и Азии. Его вершинный кратер, диаметр которого около 700 м, постоянно активен и изменяет свою морфологию как во время извержений, так и в периоды покоя. Находится в 360 километрах от краевого центра города Петропавловска-Камчатского.