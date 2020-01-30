В ЕАО двоих полицейских осудили за пытки электрошокером

В Еврейской автономной области осуждены бывшие инспекторы ДПС за превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (п.п. "а, б" части третьей статьи 286 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре ЕАО, полицейские в служебном кабинете нанесли мужчине не менее 25 ожогов электрошокером.

Подсудимые вину не признали и заявили о своей непричастности к делу, но доказательства опровергли ложную версию подозреваемых.

В итоге суд назначил одному наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на три года и шесть месяцев, а второму на три года и восемь месяцев.

Кроме того, с них взыскали 500 тысяч рублей в пользу потерпевшего за моральный вред. Приговор в законную силу не вступил.