В Хэйлунцзяне прекратили продажу турпутевок для борьбы с эпидемией

В провинция Хэйлунцзян с 24 января приостановлено предоставление услуг группового туризма и продажа туристической продукции "авиабилет + гостиница", которыми занимаются турагентства региона.

Об этом сообщил Хоу Вэй, заместитель руководителя в департаменте культуры и туризма провинции Хэйлунцзян.

- Кроме того, временно прекратили операционную деятельность туристические компании, предоставляющие онлайн-услуги, - рассказал Хоу Вэй. - Культурные и общественные объекты, такие как музеи, библиотеки и другие места, связанные с досугом, приостановили работу. Отменены и перенесены на иные сроки представления, выставки и другие массовые культурные мероприятия.

В провинции закрывают для посещения все туристические достопримечательности и горнолыжные курорты. В настоящее время во всех городах идет активная работа с туристическими компаниями с тем, чтобы принять надлежащие меры для возврата денежных средств и туристических групп.

- Возврат групп туристов и денежных средств за отмененные поездки мы рассматриваем как одни из основных направлений деятельности по борьбе с эпидемией и обеспечению безопасности и стабильности туристического рынка в провинции.