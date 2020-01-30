В Якутии при опрокидывании вахтового автобуса пострадали рабочие

В Оймяконском районе Якутии в четверг 13 человек пострадали при опрокидывании на трассе вахтового автобуса.

В региональном управлении ГИБДД сообщили, что ДТП произошло примерно в шесть часов утра по местному времени. Вахтовка на базе автомобиля "КамАЗ" двигалась по федеральной трассе "Колыма" в сторону райцентра, поселка Усть-Нера. По предварительным данным, водитель допустил съезд с дороги, после чего машина опрокинулась.

Троих травмированных пассажиров поместили в стационар местной больницы. Еще 10 пострадавших доставлены на медицинский осмотр.

К месту происшествия для установления причин и обстоятельств ДТП выехала оперативно-следственная группа.