В якутском лицее зафиксирована вспышка кишечной инфекции

В Якутске начато проведение эпидемиологического расследования в связи с тем, что у 34-х учеников Республиканского лицея-интерната обнаружены кишечная инфекция.

Дети, занимающиеся в лицее с углубленным изучением отдельных предметов, стали обращаться за медицинской помощью 29 января. Как сообщила в четверг пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, у всех 34-х наблюдается легкая клиническая картина, лечение в условиях стационара им не потребовалось. Сейчас самочувствие у всех удовлетворительное, тем не менее, за учащимися и сотрудниками учебного заведения установлено медицинское наблюдение.

У заболевших произведен отбор биологического материала для исследования. В пищеблоке школы отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, сырья и биоматериал у персонала.

Эпидемиологическое расследование проводится для установления причин и условий заболевания, а также организации противоэпидемических мероприятий.