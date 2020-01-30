Нижегородским студентам помогут вернуться домой из Китая

Нижегородским студентам, обучающимся в Китае, окажут помощь для возвращения домой. Об этом сообщил министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин.

По его словам, была организована встреча с руководством университета и родителями студентов, по каждому было принято свое решение. Некоторые нижегородцы решили продолжить учебу в КНР.

В пресс-службе Мининского университета "РГ" сообщили, что по программе двойного бакалавриата в Китае находится 7 студентов: по факту их было больше, но часть вернулась домой на зимние каникулы самостоятельно.

Студентам, которые будут вынуждены прервать учебу по программе, университет поможет впоследствии возобновить учебу. Нижегородцы учатся в Аньхойском педагогическом университете.

Подобные меры принят в связи с новым типом коронавируса, которых охватил китайский город Ухань и распространился на другие регионы и страны. Число заболевших во всем мире превысило 6 тысяч человек.