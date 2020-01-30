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30.01.2020 10:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Перми отсудил компенсацию за упавшее на автомобиль дерево

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Кировский районный суд Перми рассмотрел иск жителя краевой столицы, который потребовал с районной администрации денежную компенсацию за ущерб, который нанесло его автомобилю упавшее дерево.

Фото: iStock
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Как пояснили в Пермском краевом суде, пермяк оставил личное транспортное средство на парковочном месте у входа в многофункциональный центр. За время его отсутствия на автомобиль упала большая ветка стоявшего поблизости тополя и серьезно повредила капот, крышу и лобовое стекло транспортного средства.

Истец посчитал, что нормы безопасности на муниципальном земельном участке должна была обеспечить администрация Кировского района Перми. Суд согласился с этим доводом и постановил взыскать стоимость причиненного ущерба с районной администрации в размере 106598 рублей. Чуть позже это решение подтвердил Пермский краевой суд.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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