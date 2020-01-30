Омбудсмен рассказала, как омичка довела 14-летнюю дочь до веса в 25 кг

Мать 14-летней девочки, страдающей от анорексии, жаловалась на психологическое давление со стороны медиков, некачественное лечение и постановку неверного диагноза.

Об этом, как передает РИА Новости, рассказала уполномоченная по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина.

Как сообщила омбудсмен, женщина приходила к ней на прием с подобными жалобами в августе прошлого года. До этого мать дважды забирала ребенка из клиники, где врачи пытались помочь девочке. Она находилась под наблюдением эндокринолога с 2013 по 2016 год с предварительным диагнозом "белково-энергическая недостаточность". Это состояние организма предшествует анорексии.

В последующие два года юная пациентка шла на поправку, но в 2018 году начала резко терять массу тела. Дошло до того, что вес 14-летней девочки составил всего 25 килограммов. Лечить дочь омичка не хотела по религиозным соображениям. Женщина не впускала в дом педиатра и отказывалась от направления ребенка в гастроэнтерологическое отделение.

Лишь в декабре прошлого года, после осмотра педиатра, ребенка на скорой помощи увезли в больницу. Ее мать вновь написала отказ от обследования и лечения, но суд счел его незаконным. Сейчас врачи оценивают состояние подростка как удовлетворительное, девочка постепенно набирает вес.