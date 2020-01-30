В Хакасии осудили супругов, заживо сжегших своего внука в печи

Обвинительным приговором завершился процесс в отношении дедушки и бабушки, с особой жестокостью убивших своего внука, сообщает прокуратура Хакасии.

Дело слушалось в Верховном суде республики. Как установило следствие, 29 января 2019 года в жилом доме в деревне Харой Таштыпского района дедушка затолкал малолетнего внука в растопленную топку печи. В результате ребенок умер от полученных ожогов. Свои действия мужчина объяснил тем, что ребенок постоянно плакал.

Как выяснилось, в тот же день несколькими часами ранее по той же причине убить ребенка пыталась его бабушка. Она несколько раз принималась душить мальчика. Согласно данным гособвинения престарелые супруги находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. На процессе подсудимые признавать себя виновными отказались.

Суд счел представленные в ходе разбирательства доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Женщину приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, мужчину - к 15 годам заключения в колонии общего режима.