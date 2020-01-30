В Кузбассе двое подростков отравились неизвестным веществом

Пятнадцатилетнего мальчика и четырнадцатилетнюю девочку доставили в тяжелом состоянии в реанимацию в кузбасском городе Ленинске-Кузнецком.

Подростков обнаружили лежащими на мосту по проспекту Кирова. Медики поставили им предварительный диагноз: отравление неизвестным веществом.

- Сейчас пациенты находятся в реанимационном отделении областного центра охраны здоровья шахтеров на искусственной вентиляции легких, оба в крайне тяжелом состоянии, - сообщил представитель пресс-службы Кемеровского областного центра медицины катастроф Антон Дужик. - В город из Кемерова прибыла бригада врачей-токсикологов для консультации и определения тактики лечения пострадавших.

Чем могли отравиться школьники, пока не установлено. Об их транспортировке в столицу области речи не идет. Клиническая база медучреждения, в которой находятся дети, обладает всем необходимым для оказания помощи.

По факту случившегося началась доследственная проверка. Как уточнили в региональном СУ СКР, следователям предстоит установить все обстоятельства инцидента.