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30.01.2020 12:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье парень жестоко убил одолжившую деньги девушку

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

На Ставрополье мужчина задушил девушку, которая одолжила ему деньги. Тело он сжег и закопал, сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
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О пропаже 20-летней жительницы села Курсавка стало известно 25 января. Тогда в полицию поступило сообщение, что она ушла из дома и не вернулась.

Вскоре правоохранителям и следователям удалось выяснить, что в день своего исчезновения девушку встретилась в селе Нагутском Минераловодского городского округа со своим знакомым, которому она ранее одолжила 43 тысячи рублей.

- В ходе разговора между ними произошла ссора, в ходе которой молодой человек задушил девушку, вывез ее тело в лесополосу возле села Крымгирееевского Андроповского района, облил его бензином, поджог и захоронил, - заявили в следственном управлении СК РФ по Ставрополью.

В ходе проверки показаний молодой человек показал место, где он закопал тело. Решением суда его заключили под стражу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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