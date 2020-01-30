СК проверит сообщения об избиении воспитанников детсада в КЧР

В Карачаево-Черкесии следователи начали проверку информации о том, что в детском саду поселка Коста-Хетагурово сотрудники регулярно избивают детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Ранее информацию об инциденте разместил в соцсетях отец одного из малышей. Он утверждает, что сотрудники образовательного учреждения грубо обращаются с воспитанниками и бьют их. В подтверждение своих слов он выложил аудиозапись. Сейчас данный факт проверяют сотрудники регионального СК.

Оперативная группа следователей и криминалистов работает на территории детского садика, устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится опрос родителей и должностных лиц. По итогам проверки в ведомстве пообещали дать оценку действиям сотрудников учреждения.