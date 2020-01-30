В Махачкале загорелось здание министерства промышленности

Сразу два крупных пожара произошли сегодня в Махачкале, сообщили "РГ" в региональном МЧС.

Вначале вспыхнул огонь на складе со спортивным инвентарем. Согласно информации пресс-службы ведомства, пожар начался около 15:00 по улице И. Казака, 41. Общая площадь возгорания составила 1800 квадратных метров.

Склад полностью сгорел. При этом огонь перекинулся на крышу соседнего здания, где располагается министерство промышленности и энергетики Дагестана. Всех сотрудников срочно эвакуировали.

- В 17 часов 12 минут пожар локализован. Жертв и пострадавших нет, - добавили в экстренном ведомстве.