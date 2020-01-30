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30.01.2020 17:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Махачкале загорелось здание министерства промышленности

Текст: Тимур Алиев

Сразу два крупных пожара произошли сегодня в Махачкале, сообщили "РГ" в региональном МЧС.

Вначале вспыхнул огонь на складе со спортивным инвентарем. Согласно информации пресс-службы ведомства, пожар начался около 15:00 по улице И. Казака, 41. Общая площадь возгорания составила 1800 квадратных метров.

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Склад полностью сгорел. При этом огонь перекинулся на крышу соседнего здания, где располагается министерство промышленности и энергетики Дагестана. Всех сотрудников срочно эвакуировали.

- В 17 часов 12 минут пожар локализован. Жертв и пострадавших нет, - добавили в экстренном ведомстве.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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