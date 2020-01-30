Военные полицейские вернулись в Ингушетию после командировки в Сирию

Батальон военной полиции после трехмесячной командировки вернулся в Ингушетию после выполнения миротворческой миссии в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Около трехсот военнослужащих, обеспечивавших безопасность при проведении гуманитарных акций и российско-турецкого военного патруля на севере Сирии, доставили сегодня самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации.

Как сообщает Минобороны, военнослужащие вернулись на Родину без потерь.

Чествование военнослужащих пройдет 31 января в селе Троицкое в Ингушетии. В торжественных мероприятиях примут участие представители главного управления военной полиции МО РФ, руководство 58-й общевойсковой армии и жители республики.