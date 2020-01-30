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30.01.2020 14:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Военные полицейские вернулись в Ингушетию после командировки в Сирию

Текст: Тимур Алиев (Магас)
Фото: Андрей Грязнов/ТАСС Фото: Андрей Грязнов/ТАСС
Фото: Андрей Грязнов/ТАСС

Батальон военной полиции после трехмесячной командировки вернулся в Ингушетию после выполнения миротворческой миссии в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

В МО РФ опровергли удар российской авиации по госпиталю и пекарне в Сирии

Около трехсот военнослужащих, обеспечивавших безопасность при проведении гуманитарных акций и российско-турецкого военного патруля на севере Сирии, доставили сегодня самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации.

Как сообщает Минобороны, военнослужащие вернулись на Родину без потерь.

Чествование военнослужащих пройдет 31 января в селе Троицкое в Ингушетии. В торжественных мероприятиях примут участие представители главного управления военной полиции МО РФ, руководство 58-й общевойсковой армии и жители республики.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия

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