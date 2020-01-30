В Петербурге двух мигрантов арестовали за террористические граффити

В Петербурге арестованы два гражданина одного из среднеазиатских государств. Мужчинам вменяют создание граффити на шести домах. Изображения следствие квалифицировало как призыв к осуществлению террористической деятельности, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Шесть рисунков с призывами к терроризму появились на стенах домов в Центральном и Петроградском районах Северной столицы. Довольно быстро сотрудники полиции нашли мужчин, которых заподозрили в создании граффити.

На судебном заседании в Октябрьском районном суде Петербурга мужчины не признали свою причастность к рисункам.

Тем не менее, по данным следствия, мужчины познакомились в интернете. Один из них предложил другому за пять тысяч рублей изготовить трафарет и с помощью краски нанести изображения на стены.

Под арестом мужчины пробудут до 27 марта. Им вменяют не только призывы к осуществлению террористической деятельности, но и вандализм.