На Кубани мужчина с "коктейлем Молотова" напал на магазин

В Абинском районе Кубани в отношении пенсионера возбуждено уголовное дело о разбойном нападении. По информации пресс-службы полиции края, подозреваемый напал и поджег одну из торговых точек с помощью так называемого "коктейля Молотова" - бутылки с зажигательной смесью.

Как выяснилось, за помощью в дежурную часть Отдела МВД России по Абинскому району обратился владелец магазина, пояснив, что к нему вошел неизвестный и, "угрожая бутылкой с зажигательной смесью, потребовал выдать все имеющиеся денежные средства". Вскоре недалеко от этого магазина полицейские задержали 67-летнего местного жителя.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александра Рунова, установлено, что "подозреваемый, получив отказ продавца отдать деньги из кассы, облил жидкостью прилавок, поджег его и скрылся. Один из покупателей догнал правонарушителя и попытался удержать его. В результате конфликта злоумышленник нанес потерпевшему ножевые ранения".

В отношении подозреваемого полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ ("Разбой"). Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.