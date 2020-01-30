Несколько французов заявили о желании жить в Крыму

Несколько потомков эмигрантов из Крыма, граждан Франции, выразили желание переехать в Крым. Об этом сообщил глава комитета Госсовета Крыма по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, о соответствующей просьбе его проинформировала представитель национально-культурной автономии французов республики. Парламентарий в свою очередь заверил, что Госсовет Крыма в меру своих полномочий окажет необходимую помощь в вопросе возвращения соотечественников в регион.

Гемпель рассказал, что в течение последних лет число подобных обращений растет. Они поступают преимущественно из Казахстана, Киргизии, Германии, Франции и Австрии.

- Несмотря на необъективную информацию о полуострове, распространяемую западными средствами массовой информации, мнение европейцев о полуострове меняется в лучшую сторону, - подчеркнул он. - Заявления о желании переехать в республику лишь подтверждают этот факт. Убежден, что люди не стали бы выбирать для постоянного проживания регион с нестабильной политической и экономической ситуацией.

Ранее Гемпель, являющийся главой национально-культурной автономии немцев республики, заявлял, что ежегодно в Крым на постоянное проживание возвращаются до 12 семей российских немцев.