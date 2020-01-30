В 1942 году Лениздат выпустил книгу "Использование в пищу дикорастущих съедобных растений"

"Главное Управление ленинградских столовых, ресторанов и кафе Наркомторга СССР, пользуясь консультациями крупных специалистов - ботаников и врачей, провело ряд экспериментов по изготовлению блюд из дикорастущих растений. Работа эта была проделана опытными кулинарами Ленинграда и построена на научных основах.

Проведенные дегустации с привлечением врачебных организаций и общественности Ленинграда дали положительную оценку пищевых блюд, изготовленных из дикорастущих растений", - книга начинается с предисловия.

Та самая книга, изданная в 1942 году.

А дальше - советы обреченным на блокадную зиму.

Профессор О.И. Троицкая:

- В растениях содержатся такие вещества, которых нет совсем или очень мало в животных продуктах, например, витамины.

- Много белков в дикорастущих растениях крапиве и лебеде.

- Клетчатки меньше в молодых, нежных побегах. Поэтому когда идет сбор растений, нужно собирать молодые проростки - нежные верхушки стеблей и веток.

Ленинградские школьники идут на свой огород в Летнем саду. Июнь 1943 года. Фото: Б. Уткин / ТАСС

В издании подробно, с иллюстрациями, рассказано о съедобных дикоросах на территории Ленинградской области, их заготовке, хранении и приготовлении. Например, спорыш, или птичья гречиха, "идет на супы и пюре"; листья сурепки "немного горчат, прибавление небольшого количества сахара или сахарина делает вкус салата приятно острым"; "молодые побеги и листья клевера легко развариваются и дают питательный и вкусный суп. Они могут быть использованы и на комбинированные салаты, на пюре, комбинированные котлеты и биточки".

Та самая книга, изданная в 1942 году.

А борщевик, ставший в наши дни настоящим бедствием для сельчан и дачников, оказывается, "очень нежен и вкусен. Может служить хорошей начинкой (фарш для пирогов и пирожков)". Вот только где взять в блокадном городе муку для теста...

Издание подписано в печать 29 июня 1942 года. И, значит, до читателя дошло в лучшем случае в конце лета, когда сбор большинства дикоросов завершался. Как хочется верить, что книга хоть кому-то помогла...