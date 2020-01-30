Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
30.01.2020,  
13:44
Текст:  Алексей Брусилов

Смогут ли силы фельдмаршала Хафтара "достать" турецкие корабли

Турецкие корабли замечены у берегов Ливии. В Сети появились фотографии фрегатов. На борту одного из них, относящегося к так называемому классу G, виден палубный противолодочный вертолет S-70B Seahawk.

Как считают эксперты, перед нами F497 Göksu типа Oliver Hazard Perry. Бывший американский корабль передан Турции в начале нулевых годов. На нем проведена модернизация, в частности усовершенствовано электронное оборудование и вооружение.

Подобные корабли могут применять противокорабельные ракеты Harpoon и зенитные управляемые Sea Sparrow.

Артиллерийское вооружение представлено 76-мм башенной установкой и 20-мм шестиствольным комплексом Phalanx CIWS, предназначенным для борьбы со скоростными, в том числе низколетящими целями.

Имеются также два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата.

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Вынужденная мера: применение комплекса "Точка" сняли на видео в Сирии

Полное водоизмещение - 3 696 т. Два газотурбинных двигателя обладают общей мощностью 41000 л. с. Максимальная скорость - до 29 узлов. Дальность плавания - 4500 миль. Экипаж насчитывает более 200 человек.

Несмотря на то, что еще в декабре командующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар приказал в случае необходимости топить турецкие корабли, сделать это его ВМС не по силам. Они очень слабы, состоят из небольших судов, которые не смогут эффективно противостоять флоту Анкары.

У ЛНА нет противокорабельных комплексов, а попытки авиации провести атаки будут нейтрализованы достаточно мощными корабельными средствами противовоздушной обороны.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Пресс-служба Северного флота
Водолазы СФ испытают новое оборудование в Арктике 11:11
Убийцы танков: РПГ-32 замечены у спецназа ВМС Египта 28.01.2020
США впервые провели учения с вертолетами Ми-24 25.01.2020
корабли
В 2020 году на воду спустят два новых тральщика проекта 12700 29.01.2020
Российский флот провел ротацию кораблей в Средиземном море 28.01.2020
Турция
Обратный эффект: санкции США улучшат продажи российского оружия 28.01.2020
Россия поставила Турции более 120 управляемых ракет для С-400 21.01.2020