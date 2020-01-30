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30.01.2020,  
15:34
Текст:  Алексей Моисеев

Советские "трактора": как АТС-59 воевали против США во Вьетнаме

Гусеничные средние тягачи АТС-59, как и многие другие образцы советской автотракторной техники, были "откомандированы" во Вьетнам в ходе войны с американскими агрессорами.
Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Amanda S. Kitchner / wikimedia.org
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Эти тридцатитонные вездеходы отлично показали себя в тяжелых дорожных условиях, доставляя боеприпасы, личный состав и буксируя различные орудия, в том числе и захваченные у противника гаубицы. На заключительном этапе войны они позволяли артиллерийским подразделениям не отставать от танков и мотопехоты. Максимальная масса прицепов превышала собственный вес и составляла 14 000 кг. В кузове могло помещаться до 14 человек или 3 000 кг различного имущества. 300-сильный дизельный двигатель А-650 разгонял технику почти до 40 км/ч. В баки помещалось 820 литров топлива, что обеспечивало очень хороший даже по нынешним временам запас хода - 730 км.

В настоящее время на вооружении Вьетнамской народной армии продолжает находиться некоторое количество таких арттягачей. Они давно считаются устаревшими. Из-за отсутствия запасных частей возникают проблемы с эксплуатацией, но заменить их пока нечем.

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Фото: Пресс-служба Северного флота
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