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30.01.2020 08:04
Рубрика: Общество

Химики научились определять срок давности отпечатков пальцев

Текст: Наталья Панасенко
Фото: Александр Щербак / ТАСС Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Команда ученых из университета штата Айова (США) сделала открытие, которое облегчит работу криминалистов. Благодаря новому методу анализа, а именно - определению скорости разложения липидов, теперь можно точно определить, когда были оставлены на месте преступления отпечатки пальцев.

"Несмотря на то, что отпечатки пальцев - это надежное средство идентификации, до сих пор не существовало метода, позволяющего точно установить время, когда они были оставлены", - говорится в статье, опубликованной в журнале American Chemical Society.

Фото: iStock
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До настоящего времени использовался только комбинированный метод газовой хроматографии с масс-спектрометрией, который позволял датировать отпечатки пальцев периодом не более восьми дней после совершенного преступления. Однако для многих уголовных дел этого времени бывает недостаточно.

Ученые под руководством Пейдж Хиннерс решили изучить особые реакции разложения химических компонентов, содержащихся в отпечатках пальцев. "Мы подозревали, что ненасыщенные жиры триацилглицериды, которые остаются на кончиках пальцев, вступают в реакцию с озоном в воздухе", - говорит Янг Джин Ли, соавтор работы.

Исследователи изучили несколько отпечатков пальцев трех добровольцев, которые те оставили на различных поверхностях в течение семи дней. При помощи масс-спектрометрического анализа скорости разрушения триацилглицеридов ученые смогли точно определить, когда был оставлен каждый из отпечатков. Было также обнаружено, что скорость старения отпечатков у всех индивидуальна - она зависит от начального уровня липидов и процессом их окислительного разрушения. Так что отпечатки не могут быть датированы, пока не будет установлено, кому они принадлежат. В связи с этим необходимы дальнейшие исследования, говорит Ли, чтобы понять, как индивидуальное для каждого человека количество липидов влияет на расщепление триацилглицеридов.

Общество Наука

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