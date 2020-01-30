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30.01.2020 21:18
Рубрика: Общество

Над Америкой едва не столкнулись два спутника

Текст: Наталья Панасенко

Два неработоспособных американских спутника едва не столкнулись минувшей ночью. Научный IRAS и военный экспериментальный GGSE-4 пролетели мимо друг друга на расстоянии 47 метров на высоте 900 километров над американским городом Питтсбург, пишет Space.com со ссылкой на американское Космическое командование.

Оба спутника не использовались в течение многих лет. Спутник IRAS массой более тонны был запущен в космос в 1983 году, GGSE-4 весом 85 кг - в 1967 году.

Фото: NASA/Solar Dynamics Observatory
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Если бы спутники столкнулись, образовалось бы большое количество космического мусора, а это серьезная опасность для работающих спутников, которые вращаются вокруг Земли на этой высоте.

Сейчас в космосе находится несколько тысяч неактивных спутников, но к сегодняшнему дню произошло только одно "космическое ДТП". В феврале 2009 года российский и американский спутники протаранили друг друга со скоростью 11,6 километров в секунду и после столкновения полностью разрушились.

В результате звездного ЧП образовалось более 100 000 осколков, большинство из которых все еще находятся на орбите и представляют угрозу для космических кораблей и спутников.

Общество Космос РГ-Видео

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