Над Америкой едва не столкнулись два спутника

Modeling public catalog data for IRAS 🛰️and GGSE 4 🛰️ in a mission analysis platform quickly raises questions around a potential conjunction. However, there is a multitude of factors that lend uncertainty to tracking objects in space with precision. 1/2 #ssa #situationalawareness pic.twitter.com/vPZnRh3i9d — Analytical Graphics (@AGItweets) January 29, 2020

Два неработоспособных американских спутника едва не столкнулись минувшей ночью. Научный IRAS и военный экспериментальный GGSE-4 пролетели мимо друг друга на расстоянии 47 метров на высоте 900 километров над американским городом Питтсбург, пишет Space.com со ссылкой на американское Космическое командование.

Оба спутника не использовались в течение многих лет. Спутник IRAS массой более тонны был запущен в космос в 1983 году, GGSE-4 весом 85 кг - в 1967 году.

Если бы спутники столкнулись, образовалось бы большое количество космического мусора, а это серьезная опасность для работающих спутников, которые вращаются вокруг Земли на этой высоте.

Сейчас в космосе находится несколько тысяч неактивных спутников, но к сегодняшнему дню произошло только одно "космическое ДТП". В феврале 2009 года российский и американский спутники протаранили друг друга со скоростью 11,6 километров в секунду и после столкновения полностью разрушились.

В результате звездного ЧП образовалось более 100 000 осколков, большинство из которых все еще находятся на орбите и представляют угрозу для космических кораблей и спутников.