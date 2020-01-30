Европейский бренд Suitsupply, известный прежде всего мужскими костюмами для нового городского поколения, запускает в России женскую линию и открывает первый магазин в формате "только для женщин".

Он откроется в марте на территории кластера "Красный Октябрь". На площади 170 кв. м будет представлена коллекция премиум-одежды, в том числе классической. Помимо отлично скроенных строгих костюмов из итальянских тканей, здесь можно будет увидеть полноценную весенне-летнюю коллекцию: различные вариации сорочек и рубашек, платья, облегченные пальто, а также аксессуары.

Клиентки, ценящие индивидуальность во всех ее проявлениях, смогут воспользоваться сервисом Custom Made, с помощью которого легко сконструировать идеальный вариант костюма, жакета или брюк. На выбор предлагается большое разнообразие тканей и фурнитуры.

В магазине также можно будет воспользоваться услугами одного из собственных портных и подогнать костюм по фигуре: на незначительные изменения уйдет всего 30 минут, а с более сложными задачами мастера Suitsupply Women справятся в течение трех дней.

Выбор места для первого магазина Suitsupply Women не случаен. Территория бывшей шоколадной фабрики "Красный Октябрь" сегодня - не только центр развлечений с многочисленными модными барами, ресторанами и арт-галереями, но и актуальная площадка для новых бизнесов и стартапов, архитектурных бюро, медиа нового формата, фотостудий. Людей, посещающих эти места и работающих там, наверняка заинтересует новый магазин.

От костюмов и жакетов до платьев и вечерней одежды, бренд Suitsupply Women, основанный в Амстердаме в 2017 году, - это баланс классики и современного стиля, премиальные итальянские ткани и отличный крой. После успешного запуска флагмана в Амстердаме новый бренд открыл магазины в крупнейших мировых мегаполисах - Милане, Шанхае, Франкфурте, Нью-Йорке. Теперь на очереди Москва.