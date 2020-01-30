В Амстердаме вор спрятал в шортах 30 похищенных смартфонов

Голландская полиция задержала вора, у которого в карманах велосипедных шорт были найдены 30 мобильных телефонов.

Как рассказали в полиции, 34-летний гражданин Румынии состоял в банде мошенников, которые занимались кражами в общественных местах. Вора по наводке бельгийской полиции поймали на концерте канадской группы Sum 41 в Амстердаме, сообщает ВВС. Всего во время концерта у зрителей были украдены пятьдесят мобильных телефонов.

Вор был задержан после того, как рок-фанаты предупредили о кражах полицию, которая затем заблокировала выходы из зала. Полиция выясняет, были ли у злоумышленника сообщники.