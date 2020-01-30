В мире
30.01.2020 12:34
Текст: Юрий Сизов

В ОДКБ считают необходимым развивать войска биозащиты

Фото: Донат Сорокин/ ТАСС Фото: Донат Сорокин/ ТАСС
Донат Сорокин/ ТАСС

В формате Организации Договора о коллективной безопасности не будут приниматься специальные меры для борьбы с новым коронавирусом, сообщил 30 января на пресс-конференции в российской столице начальник Объединенного штаба этой международной организации Анатолий Сидоров. Правда, в то же время военачальник дал понять, что подразделения биологической защиты в странах - участницах организации следует развивать.

Касаясь планов предстоящих учений в формате ОДКБ, Сидоров сообщил, что они пройдут и на территории Беларуси. По его словам, которые цитирует БЕЛТА, маневры в текущем году запланированы также в Армении, Кыргызстане и России.

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