В ОДКБ считают необходимым развивать войска биозащиты

В формате Организации Договора о коллективной безопасности не будут приниматься специальные меры для борьбы с новым коронавирусом, сообщил 30 января на пресс-конференции в российской столице начальник Объединенного штаба этой международной организации Анатолий Сидоров. Правда, в то же время военачальник дал понять, что подразделения биологической защиты в странах - участницах организации следует развивать.

Касаясь планов предстоящих учений в формате ОДКБ, Сидоров сообщил, что они пройдут и на территории Беларуси. По его словам, которые цитирует БЕЛТА, маневры в текущем году запланированы также в Армении, Кыргызстане и России.