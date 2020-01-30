Вышел трейлер мюзикла по трилогии "Назад в будущее"

На YouTube-канале проекта опубликован трейлер Back To The Future the Musical - мюзикла на основе кинотрилогии "Назад в будущее". При этом в ролике, как можем наблюдать, появляется актер Кристофер Ллойд, сыгравший в оригинале дока Эмметта Брауна.

Застрельщик мюзикла - обладатель премии "Тони" ("театрального "Оскара") Джон Рендо, авторы музыки - Глен Баллард и Алан Сильвестри, написавшие саундтрек трилогии. Консультантами выступили сценарист фильмов Боб Гейл и режиссер Роберт Земекис.

Премьера - в 20 февраля в Оперном театре Манчестера.

Фильмы франшизы вышли в 1985-м, 1989-м и 1990-м годах, собрав в общей сложности почти 960 миллионов долларов.

Телевизионное продолжение трилогии - "Назад в будущее: Анимационный сериал" - выходило с 1991 по 1992 года (26 эпизодов). Кристофер Ллойд, Томас Уилсон и Мери Стинберген озвучили своих персонажей. Кроме того, Ллойд исполнил роль дока в видеосегментах в начале и конце каждой серии.