Иван Павлович Похитонов (1850-1923) - редчайший пример художника, в чьи миниатюрные пейзажи с первого взгляда влюблялись и обычные посетители картинных выставок, и маститые критики, и столь ревнивые к чужому успеху собратья по цеху.

Он выработал особую художественную манеру, позволявшую при очень малом размере картин выражать как характерные черты родной природы, так и живописное богатство пейзажей Франции, Италии и Бельгии. Его работы наделены "изяществом миниатюрной живописи, строгой красотой композиционного построения, богатством и ювелирной точностью колористического решения".

Коллекционеры России и Европы оспаривали и продолжают оспаривать друг у друга его искусно исполненные пленительные работы. Павел Михайлович Третьяков приобрел 23 картины Похитонова для своей галереи. Иван Сергеевич Тургенев говорил о живописце с восторгом. Исполненный художником портрет писателя тот считал "живее самой жизни". Илья Ефимович Репин тщетно пытался постичь "систему" работы самородка, не получившего специального образования. "Это какой-то чародей-художник, так мастерски, виртуозно сделано; как он пишет - никак не поймёшь: счищено, потом опять написано сверху. Чародей!" Лев Николаевич Толстой назвал Похитонова "самородным художником", у которого "самобытность не потеряна".

За истекшие десять лет Третьяковка уже второй раз устраивает персональную выставку этого волшебника кисти.

В состав экспозиции вошло около 100 произведений из Третьяковской галереи и частной коллекции.

Выставка открыта в залах 35-36 главного здания Государственной Третьяковской галереи (Лаврушинский пер., д. 10).