Гинденбурга вычеркнули из списка почетных граждан Берлина

Бывшего президента рейха Пауля фон Гинденбурга 87 лет спустя лишили звания почетного гражданина Берлина.

Таково, пишет немецкая газета Die Welt , было решение, принятое законодательным собранием столицы Германии. Его инициатором выступили правящие в Берлине партии - социал-демократы, левые и зеленые.

Звание почетного гражданина Берлина было присуждено Гинденбургу 30 апреля 1933 года, в тот самый день, когда аналогичной почести удостоился Адольф Гитлер. И если последнего лишили этого звания еще в декабре 1948 года, то Гинденбург оставался почетным гражданином столицы Германии по сей день.

Выступая в городском парламенте представитель левых Регина Киттлер напомнила, что именно Гинденбург 30 января 1933 года провозгласил Гитлера канцлером Германии. А это, в свою очередь, открыло путь к нацистской диктатуре. Чтобы поддержать демократию в Германии, Киттлер предложила осудить тех, кто способствовал ее уничтожению перед Второй мировой войной. К числу этих людей депутаты берлинского парламента причислили и рейхспрезидента Гинденбурга.

С возражениями пытались выступить депутаты Христианско-демократического союза, представляющие сегодня оппозиционное меньшинство в городском собрании, однако их попытки отстоять имя Гинденбурга не были приняты большинством.