Группа Tindersticks даст долгожданный концерт в Москве

Хмурые люди из графства Ноттингем впервые выступали в Москве 18 лет назад. Тогдашний единственный концерт (причем в усеченном составе) вызвал настоящий фурор в тусовке рок-эстетов. И есть все основания полагать, что второе пришествие Tindersticks будет столь же впечатляющим.

Группу Tindersticks в начале 90-х провозгласили сенсацией все ведущие музыкальные журналы. Ее стиль можно описать тремя эпитетами: мрачный, ироничный, элегантный. Болезненно старомодные, напрочь лишенные мишуры поп-звезд, Tindersticks исполняют минорные баллады, балансирующие на грани самоубийственной иронии и обаятельной меланхолии. Это именно то, что называется "культовая группа": меньшинство ее обожает, а большинство не любит или вовсе не знает о ее существовании.

Нервные песни на перекрестье путей всей темной инди-музыки, пришедшей к нам в последние десятилетия, по-прежнему в почете у продвинутой публики

Лидера Tindersticks Стюарта Стэйплза музыкальная критика называет одним из самых выдающихся авторов песен конца века на британской сцене, но назови эту фамилию обычному слушателю (что у нас, что на Западе) - призадумается. А все потому, что слава, если перефразировать Довлатова, - дама капризная и не любит тех, кто ее не замечает.

Собственно, дело не в славе - как говорил один фолкнеровский персонаж, побежденный получает то, что теряет победитель. Если считать обладателей славы победителями (а современный мир привык считать именно так), то Tindеrsticks обрели несметное богатство - уникальность. С каждым их новым альбомом крепнет ощущение, что ничего, подобного этой группе, в природе не существует и едва ли появится, потому что эти люди нашли способ изложения мыслей, который нельзя интерпретировать, можно только скопировать и стать вторыми Tindersticks. А кому нужны вторые Tindersticks, когда есть первые?

11 февраля, Vegas City Hall, билеты 2 200 - 6 500 руб.