Карасин: Позиция ПАСЕ в адрес России не соответствует здравому смыслу

Претензии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в адрес России, в частности, из-за ситуации на Украине противоречат здравому смыслу и международному праву. Такое мнение высказал российский сенатор Григорий Карасин, комментируя kp.ru принятую в Страсбурге очередную антироссийскую резолюцию.

Накануне депутаты ПАСЕ одобрили документ, в тексте которого Москва называется одной из сторон минских соглашений.

"Это политически продуманная провокация", - констатировал Карасин. По его словам, позиция ассамблеи "противоречит Минским договоренностям и здравому смыслу ". "Такое решение ставит ситуацию вокруг конфликта на юго-востоке Украины, вернее, пытается поставить эту ситуацию, на попа", - сказал бывший замминистра иностранных дел РФ.