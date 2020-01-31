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31 января 2020 г. 19:30
Общество
Текст: Артем Локалов

"Герои капиталистического труда"

30 лет назад в Москве открылся первый в СССР ресторан "Макдоналдс"
Это событие вошло в историю страны. Страны, которая через год перестанет существовать.
Очередь в ресторан на Пушкинской площади в Москве вскоре после открытия. Фото: ТАСС
Очередь в ресторан на Пушкинской площади в Москве вскоре после открытия. Фото: ТАСС

А аромат гамбургеров и картошки фри, который ни с чем не спутать, остался. Теперь эти рестораны можно встретить по всей России. Есть много других бургерных, но классикой остается именно ресторан, который впервые открылся в Москве на Пушкинской площади.

Журналист "Российской газеты" Владимир Снегирев вспоминает, как 30 лет назад туда выстроилась километровая очередь желающих съесть гамбургер и "познакомиться с тем, что такое капитализм". Так Снегирев описывает то "стояние" в своей книге "Как карта ляжет. От полюса холода до горячих точек".

Фото: Сергей Прокудин-Горский
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Там он рассказывает и о руководителе международной ресторанной корпорации Джордже Кохоне. Его Снегирев называет "адской смесью предприимчивости, обаяния, энергии и дружелюбия".

- Когда Кохон пришел в Кремль на встречу с членом политбюро Александром Яковлевым, то предложил расколоть чиновнику принесенный в подарок грецкий орех. Тот ударил кулаком по ореху, скорлупа раскололась и оттуда выпал презерватив. Видимо, Александру Николаевичу шутка понравилась, раз вскоре ресторан был открыт, - рассказывает Снегирев.

Джордж показывал ресторан и ему, а потом они поспорили. Владимир уверял, что через год заведение загадят. Джорж - не соглашался. Через год Снегирев, проигравший спор, привез Кохону ящик водки.

Первые работники в день открытия. / ТАСС

Потом Владимир Снегирев не раз приезжал в командировку в Торонто, где находится офис компании:

- Помню, прилетел уже поздно. В гостиницу, которая была напротив офиса, заселился глубоко за полночь. Смотрю - а в конторе горит свет. Спросил потом Джорджа, в чем дело. На это он мне ответил, что обсуждали с коллегами новые идеи, здорово общались, засиделись... Это говорит о том, что люди там всегда работали творческие. Это не был просто конвейер.

Одной из лучших своих публикаций в "Правде" (там на рубеже 1980-1990-х работал Владимир Снегирев) он называет статью "Герой капиталистического труда" - про Кохона и его корпорацию. Ее еще повесили в рамке на видном месте в офисе компании в Торонто.

Фото: из собрания Государственной Третьяковской галереи
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...31 января 2020-го на Пушкинской тоже могла выстроиться очередь, как 30 лет назад - тут планировали продавать Биг Мак по 3 рубля - столько он стоил в 1990-м.

Потом от акции отказались, мотивировав тем, что нужно снизить риск распространения коронавируса.

Конкуренцию заокеанским ресторанам быстрого питания рискнули составить в середине 1990-х. В Москве появилось несколько заведений под названием "Русское бистро". Проект с узнаваемым логотипом - бравым солдатом (такие в 1813-м в парижских ресторанах покрикивали, чтобы их обслужили быстро) - поддержал мэр Москвы Юрий Лужков.

Юрий Лужков и Леонид Кучма в "Русском бистро". / AFP

- Актриса Наталья Андрейченко, вернувшаяся из Америки в родные пенаты, едва сойдя с трапа самолета, ринулась дегустировать пирожки с грибами в "Русское бистро" на Тверской. Поглотив их штук семь или восемь, актриса пришла к выводу, что "Лужкову за одно это надо при жизни памятник поставить", - писал в 1997-м "Коммерсант".

И поставили ведь - работы Зурабы Церетели. Правда, не с пирогами - с метлой.

Но кулебяки и расстегаи, пирожки, щи и навары с конвейера в итоге не выдержали конкуренции с Биг Маками и гамбургерами. Не так чтобы быстро, но история "Русского бистро" закончилась.

Если до революции 1917-го в России самым популярным местом для перекуса в городе оставался трактир или чайная, то после революции 1991-го популярность набирали именно бургерные.

Иногда у чиновников появляются идеи запретить или ограничить использование слова "бургер" и производных (но пока не самих бургеров). Предлагается вариант "котлета в хлебе"...

Советский рекламный плакат.

Однако менять вывески - как потемкинские деревни строить. В "Котлете и хлебе" все равно будут просить бургер. Просто наряду с бургерными, хинкальными, суши и чайхонами на Руси, возможно, появится когда-нибудь хоть крохотная, а сеть "расстегайных" и "кулебячных", больше станет пироговых  и пельменных. И вообще закусочных с русской кухней. Например, три года назад дизайнеры из студии "ОРА Новая классика" представили проект-альтернативу западному фастфуду. 

Внедрить бы его в жизнь, но не все так бистро...

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