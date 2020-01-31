Это событие вошло в историю страны. Страны, которая через год перестанет существовать
В ХХ веке наша страна трижды меняла название, один из главных городов - четыре. Переименованных улиц, многим из которых вернули названия, не счесть. Откуда в России такая тяга к этому?
В Государственной исторической библиотеке открылась выставка, посвященная Нюрнбергскому процессу
В этот день в 1820 году русская экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыла Антарктиду. Они подошли к берегу на шлюпах "Восток" и "Мирный"
Антарктида была открыта 28 января 1820 года русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Они подошли к берегу на шлюпах "Восток" и "Мирный"
Реставрация храма-памятника, который построен в XIX веке над могилой погибших при взятии Казани воинов, продолжится в этом году
В России продолжают методично уничтожать памятники истории и архитектуры. Почему Россия сама уничтожает свою историю?
Вокзалы - главное украшение железных дорог в России - разрушают, а на их месте строят безликие постройки. Страна постепенно лишается целой страницы своей истории
Обозреватели "Родины" и проекта VATNIKSTAN - о декабристах и фильме, который сняли о них