Пользователи рунета назвали лучшие гаджеты 2019 года

Hi-Tech Mail.ru подвел итоги премии "Лучший гаджет по версии рунета". В рамках ежегодной премии пользователи проекта отдали более миллиона голосов за лучшие устройства в 47 номинациях.
Самые запомнившиеся гаджеты проект Hi-Tech Mail.ru наградил в десятый раз. В списке номинантов прошедшего года были представлены более 200 устройств в категориях: "смартфоны", "компьютеры", "камеры", "телевизоры", "гаджеты".
Среди смартфонов лидерами оказались:
• Флагман года: Huawei P30 Pro
• Лучший дизайн: Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Special Edition
• Доступный флагман: Honor 20 Pro
• Оптимальный баланс: Samsung Galaxy A50
В номинации "Технологии" победили:
• Технология года: Samsung Galaxy Fold
• Лучший мобильный процессор: Qualcomm Snapdragon 855+
• Возвращение года: Motorola razr
• Стартап года: Drinkshift - холодильник с ИИ и заказом товаров
В категории "Гаджеты" пользователи выбрали:
• Лучшие умные часы: Apple Watch Series 5
• Лучший браслет: Xiaomi Mi Band 4
• Лучшие беспроводные наушники: Apple AirPods Pro
• Лучшая беспроводная колонка: JBL Pulse 4
Лучшими компьютерами стали:
• Лучший ноутбук: ASUS ZenBook Pro Duo
• Лучший игровой ноутбук: ASUS ROG Zephyrus S GX701GXR
• Оптимальный баланс: Huawei MateBook D 15
• Лучший планшет: Apple iPad Air (2019)
Рейтинг телевизоров возглавили:
• Флагман года: Samsung Q900R 8K Smart QLED TV 2019
• Лучший дизайн: Samsung QLED The Serif TV
• Инновация: LG Signature OLED TV 65R9
• Оптимальный баланс: Xiaomi Mi TV 4S
Свои голоса пользователи отдали и за фототехнику:
• Лучшая полнокадровая камера: Sony A7R IV
• Лучшая камера с кроп-матрицей: Canon EOS M6 Mark II
• Оптимальный баланс: Panasonic LUMIX G90
• Инновация: GoPro Max
"Тренды прошедшего года - появление в смартфонах складных экранов, нескольких камер и супермощных чипов, - обязательно увидят продолжение и в 2020 году, - считает Антон Спиридонов, руководитель по стратегическим коммуникациям Hi-Tech Mail.ru. - При этом рост доли Android в России продолжился, в то время как доля Apple сокращалась. Неудивительно, что большинство наград в смартфонах пользователи отдали Huawei за лучшие камеры и удачные флагманы по соотношению цены и возможностей, Samsung - за инновации в складных смартфонах, Xiaomi - за доступные модели. В компьютерах главными трендами стали дополнительный экран для работы, так что безоговорочным лидером стала компания ASUS, удивившая рынок ноутбуками с двумя экранами различных форм и размеров. В телевизорах лидируют топовые модели от Samsung, которые стали превосходить лидеров прошлого года с OLED-экранами по ключевым параметрам. Среди прочей техники пользователи отметили планшеты и наушники Apple, аудио и камеры Sony, носимые устройства Xiaomi и Huawei.
В этом году за лучшие гаджеты было отдано более 1 000 000 голосов, премия проводилась с 19 декабря 2019 года по 30 января 2020 года. Информационными партнерами премии стали "Российская газета", "Комсомольская правда", Дни.ру и LIFE.