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31.01.2020 11:55
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Попытки США расколоть Китай обречены на провал

Палата представителей США на днях приняла так называемый Закон о политике и поддержке Тибета 2019 года. Это, как сообщает инофрмслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", серьезно нарушает международное право и основные нормы международных отношений, посылает крайне неправильные сигналы выступающим за независимость Тибета сепаратистам, а также свидетельствует о попытках американских политиков вмешаться во внутренние дела Китая и нарушить территориальную целостность КНР.
Вопросы Тибета - это внутренние дела Китая, которые не терпят иностранного вмешательства. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Вопросы Тибета - это внутренние дела Китая, которые не терпят иностранного вмешательства. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Вопросы Тибета - это внутренние дела Китая, которые не терпят иностранного вмешательства. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

В законопроекте заявлено, что преемника Далай-ламы можно определить лишь коллективным решением последователей тибетского буддизма. Документ грозит санкциями китайским чиновникам, которые пытаются "вмещаться" в реинкарнацию Далай-ламы. Эта абсурдная позиция не имеет никакого основания и по своей сути является поддержкой сепаратистских сил, попыткой расколоть Китай.

Всем известно, что реинкарнация и институт живых будд является особой традицией преемственности тибетского буддизма. В ней существуют определенные предписания и режимы. В соответствии с исторически сложившейся практикой, центральное правительство Китая имеет право утверждать живых будд.

Преемственность поколений Далай-ламы, реинкарнация никогда не являлись чисто религиозными делами и личным правом Далай-ламы, а в первую очередь является чрезвычайно важным местным политическим делом в Тибете, воплощением исполнения центральным правительством суверенитета над Тибетом. Четырнадцатый Далай-лама и сам был определен в соответствии с религиозным предписанием и традицией, и подтвержден центральным правительством того времени.

Кроме того, в американском законопроекте еще раз заявлено о намерении США открыть консульское учреждение в Лхасе. В случае отказа китайского правительства, КНР пригрозили запретом открытия новых консульских учреждений в США. Это в очередной раз демонстрирует открытый гегемонизм Соединенных Штатов.

Согласно "Венской конвенцией о консульских сношениях", открытие одним государством консульского учреждения на территории другого государства производится с согласия принимающей стороны. Здесь существуют два необходимых условия. Во-первых, консульские учреждения можно открыть в регионе, с которым имеются тесные экономические и культурные связи. Во-вторых, консульские учреждения можно образовать на месте, где проживает большое количество граждан страны-заявителя. Очевидно, что США не могут выполнить эти условия для открытия консульства в Лхасе. Их требование совершенно не обосновано.

С древних времен Тибет является территорией Китая. В течение более чем 60 лет Тибетский автономный район КНР добился значительного прогресса в экономической, социальной, культурной областях. В последние годы международное сообщество все больше узнает о реальном положении дел в Тибете и все сильнее понимает и поддерживает политику Китая в отношении Тибета.

Вопросы Тибета - внутренние дела Китая, которые не терпят никакого иностранного вмешательства. Так называемый Закон о политике и поддержке Тибета 2019 года, принятый Палатой представителей США, серьезно нарушает международное право и основные нормы международных отношений, нарушает обещание США не поддерживать сепаратистские силы, выступающие за независимость Тибета. В связи с этим новый американский законопроект для Китая ничтожен.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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