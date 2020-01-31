Премьер Ирландии: Лондон при желании всегда сможет вернуться в ЕС

Лондону всегда будет открыта дверь назад в "единую Европу", даже после завершения затянувшегося "бракоразводного" процесса с Брюсселем. Такое мнение высказал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в статье, опубликованной сегодня в Irish Times.

"Что бы ни случилось, я надеюсь, что за нашим столом всегда будет свободное место, если британцы когда-нибудь захотят вернуться (в ЕС )", - отметил ирландский лидер. По его словам, в Дублине глубоко сожалеют о том, что королевство в пятницу выйдет из состава ЕС, но уважают это решение.

"Уверен, что мы - Ирландия и в более широком смысле ЕС - будем и впредь иметь прочные дружеские взаимоотношение с Великобританией ", подытожил Варадкар.