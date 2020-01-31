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31.01.2020 16:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Смоленскую чиновницу осудили после гибели ребенка в приемной семье

Текст: Татьяна Ткачева (Смоленск)

Начальница отдела образования Холм-Жирковского района получила два года условно за халатность, проявленную при защите сирот. После устройства в приемную семью семилетнюю девочку изнасиловал и убил отчим.

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Как сообщили в управлении СК по Смоленской области, чиновница "ненадлежащим образом исполняла свои обязанности", в результате чего четверо детей в возрасте от шести до десяти лет были переданы под опеку с нарушением законодательства и долгое время находились в "социально опасном положении". Обстановка в приемной семье была неблагополучной.

"В ночь на 4 января 2018 года, когда приемная мать уехала к родственникам в другой город, ее супруг совершил преступления против половой неприкосновенности семилетней девочки, после чего убил ребенка", - отметили в СК.

Женщину, которая возглавляла районный отдел по образованию, признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность). Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Ранее на основании вердикта присяжных заседателей был вынесен приговор мужчине, в семье которого воспитывались дети. Его признали виновным в изнасиловании и иных насильственных действиях сексуального характера, а также в сопряженном с ними убийстве ребенка. Наказанием станут 23 года в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область

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