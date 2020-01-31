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31.01.2020 05:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье по подозрению в хищении задержали бывшего главу района

Текст: Артем Красиков

В Забайкальском крае задержаны бывший глава Ононского района и его заместитель по подозрению в хищении денежных средств, выделенных на возмещение расходов в жилищно-коммунальной сфере.

В Крыму по делу о крупном хищении задержан офицер, скрывавшийся 10 лет

По данным следствия, были похищены 600 тысяч рублей, предоставленные краевым министерством территориального развития на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятием.

Как сообщает пресс-служба УМВД региона, по указанию подозреваемых поступившие деньги перечислили на счет фирмы-однодневки и обналичили.

Возбуждено уголовное дело о хищении чужого имущества, совершенного с использованием служебного положения (часть третья статьи 159 УК РФ). Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.

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