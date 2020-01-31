Житель Тувы напал с ножом на женщину в здании больницы

Полиция Тувы задержала 23-летнего мужчину, напавшего с ножом на женщину в фойе республиканской больницы № 1. Как рассказали в пресс-службе республиканского МВД, она являлась сожительницей нападавшего.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне вечером в больнице Кызыла. Житель Улуг-Хемского района напал с ножом на женщину, которая находилась в лечебном учреждении, ухаживая за заболевшим маленьким ребенком.

- Мужчина нанес кухонным ножом множественные колото-резаные ранения своей 19-летней сожительнице, причинив тяжкий вред ее здоровью, - сообщили в ведомстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сам он помещен в изолятор временного. В полиции отмечают, что за такое преступлении в соответствии с уголовным кодексом РФ мужчине грозит лишение свободы до 10 лет.