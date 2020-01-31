Смольный создал собственного круизного оператора

Правительство Петербурга инвестировало в создание собственной круизно-паромной компании почти 100 миллионов рублей.

Учредителями ООО "Балтийские пассажирские линии" стали "Пассажирский порт Санкт-Петербурга "Морской фасад" и АО "Аэрополис". Доля первого - 99,5 процентов, второго - 0,5 процента.

Напомним, что переговоры о создании собственного оператора петербургские чиновники вели почти три года. Ранее предполагалось, что инвесторами проекта могут стать ВТБ и Сбербанк, а оператором - эстонский Tallink Line или греческий Anek Lines. Летом 2019 года стало известно о планах Смольного начать строительство круизного судна на петербургских верфях.

В 2016 году тогдашний председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев отмечал, что по количеству судозаходов, которое осуществляется в Санкт-Петербург, ни один из городов-портов России не сможет сравниться с Северной столицей". Поэтому "нужно развивать собственный паромный и круизный флот".