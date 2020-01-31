В Петербурге мужчина провалился в полынью

В Санкт-Петербурге спасли мужчину, который провалился под лед, сообщают РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Мужчина вышел на неокрепший лед разлива Охты напротив створа улицы Химиков (Красногвардейский район Санкт-Петербурга). Лед не выдержал и проломился.

До приезда спасателей мужчину поддерживали двое его спутников. Но самостоятельно помочь ему выбраться из ледяной воды они не смогли. Прибывшие на место сотрудники МЧС вытащили утопающего с помощью веревки.

Сейчас спасенный мужчина госпитализирован. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Отметим, что, согласно данным МЧС, с начала этого года погибших на водоемах в пределах Санкт-Петербурга не было.