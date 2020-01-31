В Волгограде в крупной автоаварии пострадали шесть человек

В центре Волгограда произошло ДТП с участием шести автомобилей, в котором пострадали шесть человек. Об этом "РГ" сообщили в областном управлении МВД России.

Столкновение случилось примерно в восемь часов утра по местному времени, или в семь по московскому, на улице Рокоссовского. Водитель легковой машины выехал на встречную полосу и столкнулся с пятью автомобилями.

Пострадали шесть человек. В больницу доставлены двое из них - мужчина и женщина. Еще четверо отказались от госпитализации. В результате аварии они получили ушибы.

Полиция проводит по факту ДТП проверку. Известно, что на колесах автомобиля виновника столкновения была летняя резина.