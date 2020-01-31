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1 февраля 2020 г. 16:38
"Родина"
Текст: Юлия Андрейкина (главный специалист Российского государственного архива кинофотодокументов) , Елена Колоскова (заместитель начальника РГАКФД)
Родина - № 2(220)

Ленинград. Карточки спасения

Война только началась, а уже 18 июля 1941 г. в Москве и Ленинграде ввели продуктовые карточки на хлеб, мясо, жиры... К концу года на снабжение по карточкам перешли все города и населенные пункты Советского Союза.
Другие редкие материалы о карточной системе во время Великой Отечественной войны - в приложении "Документы Победы. Продуктовая карточка"

Война только началась, а уже 18 июля 1941 г. в Москве и Ленинграде ввели продуктовые карточки на хлеб, мясо, жиры... К концу года на снабжение по карточкам перешли все города и населенные пункты Советского Союза.

Все население страны делилось на две категории. В 1-ю вошли рабочие военной, нефтяной, металлургической, машиностроительной, химической промышленности, работники электростанций, железнодорожного и морского транспорта. Их карточки были "побогаче". Во 2-ю группу - рабочие и ИТР, служащие других отраслей промышленности, не вошедшие в первую категорию. Попав в категорию "ударников" и "стахановцев", можно было получить дополнительные талоны. Их также давали рабочим горячих цехов, донорам, беременным женщинам и больным.

Также по карточкам распределялись мыло, обувь, ткани, швейные, трикотажные и чулочно-носочные товары.

Потеря продуктовых карточек грозила непоправимой бедой: на рынке буханка хлеба стоила 200-250 рублей, при зарплате квалифицированного рабочего в 800 рублей в месяц.

Спасаясь от голода, люди в городах распахивали газоны и клумбы, на которых сажали картошку и капусту. Все было подчинено одной цели - выжить! И выжили!

Вниманию читателей представляются кинокадры из первого документального полнометражного фильма о блокаде, снятого и показанного в блокадном Ленинграде в 1942 г., "Ленинград в борьбе" (РГАКФД, Арх. N 5018).

Фильм опубликован на YouTube канале Центральной студии документальных фильмов.

Темы дня:
#Великая Отечественная война
#Блокада Ленинграда
#Документы Победы