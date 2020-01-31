Рано утром 15 мая 1944 г. в своей резиденции в Москве скончался от кровоизлияния в мозг Патриарх Московский и всея Руси Сергий (Страгородский)1.

Новый Патриарх Московский и всея Руси Алексий, избранный на Поместном Соборе Русской Православной Церкви. 4 февраля 1945 г. Фото: РИА Новости

Патриарший местоблюститель

В дом в Чистом переулке срочно прибыли члены Священного синода, председатель Совета по делам Русской православной церкви при СНК СССР Г.Г. Карпов. При осмотре кабинета патриарха в ящике письменного стола было найдено завещание Сергия, написанное им еще в трагические дни подготовки к эвакуации из Москвы в Ульяновск. Его первый пункт гласил: "В случае моей смерти или невозможности исполнять должность патриаршего местоблюстителя, эта должность во всем объеме присвоенных ей патриарших прав и обязанностей переходит к преосвященному митрополиту Алексию Симанскому"2. Экстренное заседание Синода постановило исполнить волю патриарха, основной задачей местоблюстителя становилось проведение Поместного собора с избранием нового главы Церкви3.

Почивший патриарх 18 мая был торжественно похоронен в Никольском приделе кафедрального Елоховского собора, с которым были связаны многие годы его жизни. Отныне это место стало святым для Церкви.

Уже 19 мая 1944 г. патриарший местоблюститель митрополит Ленинградский Алексий в письме на имя И.В. Сталина определил свой церковный курс:

"В предстоящей мне деятельности я буду неизменно и неуклонно руководствоваться теми принципами, которыми отмечена была церковная деятельность почившего патриарха: следование канонам и установлениям церковным - с одной стороны, и неизменная верность Родине и возглавляемому Вами Правительству нашему - с другой. Действуя в полном единении с Советом по делам Русской православной церкви, я вместе с учрежденным покойным патриархом Священным синодом буду гарантирован от ошибок и неверных шагов"4.

7 августа 1944 г. Совет по делам Русской православной церкви (располагавшийся по адресу: пер. Островского, д. 10) посетили митрополит Алексий, митрополит Крутицкий Николай (Ярушевич) и управляющий делами Московской патриархии протоиерей Н.Ф. Колчицкий. На встрече обсуждался вопрос о порядке избрания патриарха Московского. По мнению Алексия и его спутников, избрание должно свершиться на Поместном соборе, которому должен, в свою очередь, предшествовать Архиерейский собор. Вскоре Московская патриархия представила подробный план организационных мероприятий, необходимых для подготовки Собора. Совет по делам Русской православной церкви поддержал эти предложения и представил их в Совнарком (см. док. 1).

В тесном контакте с властью

В конце ноября 1944 г. в здании Патриархии (Чистый пер., д. 5) состоялся Архиерейский собор с участием пятидесяти епископов. Митрополит Алексий в своем выступлении так охарактеризовал положение Русской православной церкви: "Условия для развития церковной жизни - благоприятны, со стороны правительства нашего мы видим полную поддержку в наших церковных и патриотических начинаниях. За последний год по всему нашему Союзу открыто сверх имеющихся более 200 церквей, все ходатайства об открытии храмов тщательно рассматриваются; дело это продолжается, и будет продолжаться и впредь"5.

Архиерейский собор утвердил программу предстоящего Поместного собора и порядок избрания патриарха: каждый из епископов от своего имени, клира и паствы своей епархии должен был назвать имя избранника. Участников Собора принял Г.Г. Карпов.

Стремясь максимально содействовать успешному проведению Поместного собора, Совет по делам Русской православной церкви уже в первые дни нового, 1945 г. входит в СНК СССР с представлением об открытии 27 новых церквей и 4 молитвенных домов в Башкирской, Дагестанской, Марийской, Северо-Осетинской, Удмуртской автономных республиках, в областях - Архангельской, Астраханской, Воронежской, Кировской, Курской, Омской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской, Тульской, Челябинской, Чкаловской, а также в Краснодарском крае6. Тогда же Карпов поставил перед Правительством вопрос о разрешении колокольного звона в церквах, находящихся на территории, не подвергавшейся оккупации. Вскоре и этот вопрос был решен положительно (см. док. 4). А за две недели до открытия собора Карпов в докладной записке В.М. Молотову еще раз запросил и получил дополнительные разъяснения по принципиальным вопросам организации и проведения собора (см. док. 5-6).

Заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР В.М. Молотов.

Собор в Сокольниках

31 января 1945 г. в московском храме Воскресения Христова в Сокольниках открылся II Поместный собор Русской православной церкви. Его работа продолжалась до 2 февраля. Участвовал 171 делегат от 89 епархий: 46 архиереев, 87 священников и 38 мирян. Основными были два вопроса: утверждение "Положения об управлении Русской православной церкви" и избрание патриарха.

В первый день представитель Правительства СССР Г.Г. Карпов выразил благодарность Русской церкви за ее патриотическую позицию в Великой Отечественной войне и заверил, что будет сделано все, чтобы способствовать "дальнейшей нормализации отношений между Церковью и государством"7.

В ответном обращении Поместного собора к Правительству СССР подтверждалась патриотическая позиция Церкви: "Русская православная церковь на протяжении всей русской истории жила со своим народом одной жизнью. И сейчас, в дни Великой Отечественной войны, в дни напряженной борьбы всего миролюбивого человечества с кровавым фашизмом наша церковь всю себя отдает на служение дорогой Родине и нашему народу. Она счастлива тем, что в общее дело победы, в годину тяжелых испытаний, и она, вместе со всей страной, вкладывает свою посильную долю"8.

С докладом о патриотической деятельности Церкви в годы войны выступил патриарший местоблюститель, митрополит Алексий. Он особо подчеркнул, что "вещественные жертвы" Церкви, выразившиеся в сборах денежных средств, продуктов питания, драгоценностей и других предметов на нужды обороны страны и Красной армии, были лишь малой долей в общем деле помощи, какую оказала Церковь в годину военного испытания Отечеству. Православная церковь, говорил митрополит, "поднимала дух безмерной любви к Родине, волю к победе", давала "утешение страждущим, скорбящим, унывающим". В храмах, в молитве верующие черпали "единственное утешение в душевных страданиях, в боли сердца за дорогих сродников, проливающих кровь за Отечество, за своих сынов, погибших смертью героев на полях сражений". Исполнили свой долг и пастыри церкви, которые "неленостно выполняли свое святое послушание, невзирая на неимоверные трудности, связанные с военным положением, особенно в местностях, в которых или близ которых происходили военные действия; ежедневно, и не один раз в день, исполняя просьбы своих пасомых, совершали они богослужения, молясь за живых и за умерших, совершая церковные таинства в духовное подкрепление страждущих душевно". Собор призвал всех верующих к продолжению "беззаветного служения дорогой Родине"9.

После этого слово было предоставлено архиепископу Псковскому Григорию (Чукову) для представления проекта "Положения об управлении Русской православной церковью". Оно было единогласно утверждено и заменило соответствующие Определения Поместного собора 1917-1918 гг.

Заседание Собора 2 февраля было посвящено избранию патриарха. На вопрос о кандидате, с которым обращался поочередно к каждому епископу протоиерей Колчицкий, все архиереи дали один и тот же ответ: "Я, клир и паства вверенной мне епархии избираем патриархом Московским и всея Руси высокопреосвященнейшего Алексия, митрополита Ленинградского и Новгородского".

Собор принял и несколько важных документов общеполитического значения: Обращение к Правительству СССР; Обращение к христианам мира и Обращение к народам мира10.

Поместный Собор Русской Православной Церкви. 2 февраля 1945 г.

Интронизация

Интронизация новоизбранного патриарха состоялась 4 февраля 1945 г. в Богоявленском кафедральном соборе11. Здесь же новоизбранный патриарх огласил свое первое послание.

Впервые за многие десятилетия на Поместном соборе присутствовали иностранные гости - патриархи: Александрийский Христофор, Антиохийский Александр III (см. док. 2), а также Грузинский Каллистрат; делегации от ряда автокефальных православных церквей: Константинопольской, Иерусалимской, Сербской, Румынской. Руководители всех церковных делегаций, но особенно Восточные патриархи, были награждены царскими подарками. Им были преподнесены ценные предметы из запасников государственных музеев: панагии, кресты, книги, иконы, облачения. Идея о таком награждении принадлежала митрополиту Алексию, но реализованной она могла быть только при поддержке Карпова, который добился ежегодного выделения на подобного рода подарки 100 тыс. рублей, сумма по тем временам немалая (см. док. 3).

Собор продемонстрировал возможности Русской церкви быть "лидером" в православном мире в послевоенную эпоху, способным собрать вокруг себя автокефальные православные церкви. Церковные делегации могли убедиться в ходе Собора, что Русская православная церковь пользуется поддержкой со стороны государства. Это было залогом для последующего организационного укрепления Церкви внутри страны и одновременно создавало для нее предпосылки к активной и успешной внешней деятельности, в том числе и в части оказания материальной поддержки православным церквям Востока и Европы.

О подобного рода настроениях свидетельствовал и Карпов в своих записках в Совнарком: "Многие члены заграничных делегаций высказывали предположение о том, что центр вселенского православия необходимо перенести в Москву, поскольку Русская православная церковь является самой многочисленной и богатой в материальном отношении"12.

Патриарху Московскому и всея Руси Алексию I суждено было прожить долгую жизнь. Его патриаршество продлилось четверть века вплоть до его кончины 17 апреля 1970 г. и стало самым продолжительным за всю историю Церкви.

Молебен в одной из церквей Харькова во время Великой Отечественной войны. Фото: РИА Новости

Публикацию подготовили главный специалист РГАСПИ доктор исторических наук Михаил Одинцов и заместитель начальника отдела использования документов РГАСПИ кандидат исторических наук Анна Кочетова.

N 1. Докладная записка Г.Г. Карпова по вопросу созыва Поместного собора Русской православной церкви

N 106/с 23 августа 1944 г.

Экз. N 1Секретно

Совет народных комиссаров Союза ССР

т. В. М. Молотову

Патриарший местоблюститель, митрополит Алексий представил в Совет по делам Русской православной церкви при СНК СССР записку по вопросу предстоящего избрания патриарха Московского и всея Руси.

Митрополит Алексий ставит вопрос о желательности проведения выборов патриарха не на Архиерейском соборе, как было произведено избрание Сергия 8 сентября 1943 г., а на Поместном соборе (съезде), который должен состоять не только из епископов, но и из представителей духовенства и мирян.

Митрополит Алексий объясняет при этом, что избрание патриарха на Архиерейском соборе тоже является каноничным и согласным с древней церковной практикой, но, так как Поместный собор является высшей властью в православной Русской церкви и последний Поместный собор 13 августа 1918 г. вынес определение о привлечении представителей духовенства и мирян к делу избрания патриарха, то будет более эффективным и историческим избрание патриарха на Поместном соборе.

Митрополит Алексий просит разрешить:

1) провести в г. Москве с 14 по 20 ноября с. г. предсоборное совещание (Архиерейский собор) с участием 4х митрополитов и 36 епископов, на котором обсудить порядок определения делегатов на Поместный собор от духовенства и мирян, повестку дня Собора, порядок избрания патриарха на Соборе и проект церковного устава;

2) провести в г. Москве в период с 22 по 31 января 1945 г. для избрания патриарха Поместный собор, который должен состоять из членов по должности - архиереев и выборных членов от духовенства и мирян.

Выборы представителей от духовенства должны производиться по двухстепенной системе:

а) на собрании благочиннического округа все духовенство данного благочиния избирает выборщика на епархиальный съезд;

б) на епархиальном съезде эти выборщики избирают члена Поместного собора от духовенства данной епархии.

Выборы представителей от мирян рекомендуется проводить трехстепенными:

а) на церковно-приходском собрании верующие прихода избирают выборщика на благочинническое собрание;

б) на благочинническом собрании эти выборщики избирают представителя на епархиальный съезд;

в) на епархиальном съезде избирается член Поместного собора от мирян данной епархии.

Митрополиты Алексий и Николай в целях сокращения состава Собора, с одной стороны, а с другой - чтобы избежать слишком громоздких выборных собраний, считают необходимым воздержаться от проведения собраний в приходах и благочиннических округах, а равно и от проведения епархиальных съездов.

В этом случае делегаты от духовенства и мирян будут определены в епархии по усмотрению правящего епископа (епархиального архиерея) из числа лиц, рекомендуемых духовенством епархии и положительно себя зарекомендовавших на священнической или церковной работе.

Предполагают, что в этом случае на Поместном соборе будет участвовать, кроме гостей от московских церквей:

архиереев (митрополитов и епископов) - 40 человек

клириков (священников) - 72 человека

мирян (прихожан) - 38 человек

всего - 150 человек.

Эти предположения исходят из следующего расчета:

а) каждая епархия, имеющая архиерея, будет представлена на Соборе в лице архиерея, 1 клирика (священника) и 1 мирянина;

б) каждая епархия, не имеющая архиерея (вакантная кафедра), будет представлена на Соборе только одним клириком (священником).

Возможно увеличение состава Собора до 200 человек за счет епархий, территории которых пока еще временно оккупированы немецко-фашистскими войсками, а также за счет вновь назначаемых епископов.

Заседания предсоборного совещания будут проводиться в помещении Московской патриархии, а заседания Поместного собора предположено проводить в одном из московских храмов.

Для обеспечения проведения предсоборного совещания и Поместного собора митрополит Алексий вошел в Совет со следующими ходатайствами:

1) для 40 человек, имеющих архиерейский сан, обеспечить места в гостинице в ноябре 1944 г. и в январе 1945 г.;

2) для размещения делегатов от духовенства и мирян на 110 человек предоставить общежитие;

3) обеспечить питанием всех участников как Архиерейского, так и Поместного собора, за наличный расчет и обеспечить организацию обеда на 150 человек делегатов и 50 человек гостей, который будет дан по окончании Поместного собора;

4) содействовать выезду делегатов с мест и выезду их из Москвы по окончании Собора.

Совет по делам Русской православной церкви при СНК СССР, предварительно обсудив предложения митрополита Алексия, находит возможным и целесообразным принять их.

Прошу Ваших указаний.

Председатель Совета по делам Русской православной церкви при СНК СССР Г.Г. Карпов

Резолюция: "Совнарком согласен. Действуйте в этом направлении. В. Молотов. 25/VIII".

Помета на 1-й странице: "От т. Карпова".

ГА РФ. Ф.Р-6991. Оп. 1. Д. 3. Л. 299-301.

Подлинник. Машинописный текст.

Подпись - автограф Г.Г. Карпова, резолюция - автограф В.М. Молотова13.





N 2. Письмо патриаршего местоблюстителя Алексия (Симанского) Г.Г. Карпову

12 ноября 1944 г.

В Совет по делам Русской православной церкви

На предстоящий в январе 1945 г. в Москве Поместный собор Православной Русской церкви Священным синодом предположено пригласить патриархов: Константинопольского Вениамина, Александрийского Христофора, Антиохийского Александра, Иерусалимского Тимофея, католикоса-патриарха всея Грузии Каллистрата и главу Сербской православной церкви - патриарха Гавриила.

Прошу Совет по делам Русской православной церкви на означенное приглашение: вышепоименованных лиц испросить разрешение правительства, дабы я мог послать им заблаговременно пригласительные грамоты.

Патриарший местоблюститель Алексий,

митрополит Ленинградский и Новгородский

ГА РФ. Ф. Р- 6991. Оп. 1. Д. 3. Л. 236.

Подлинник. Машинописный текст.

Подпись - автограф Алексия (Симанского).

Выборы Патриарха Московского и всея Руси на Поместном Соборе Русской Православной Церкви. 31 января - 2 февраля 1945 г. Фото: РИА Новости





N 3. Служебная записка Г.Г. Карпова

N 153/с 18 ноября 1944 г.

Секретно

Управляющему делами Совнаркома Союза ССР

т. Я.Е. Чадаеву

В 1944 г. Управлением делами Совнаркома Союза ССР было отпущено Совету по делам Русской православной церкви при СНК СССР 100 тысяч рублей для расходов в течение года на приобретение ценных подарков высшему духовенству (патриарху и митрополитам) в юбилейные дни, что было разрешено т. В.М. Молотовым.

Совет обращался в Управление делами Совнаркома СССР в 1944 г. об отпуске такой суммы только потому, что сметой Совета на 1944 г. не были предусмотрены ассигнования на эти цели.

В данное время Совет составил и представил в Наркомфин СССР смету расходов на 1945 г. и по статье "Прочих расходов" включил сумму в 100 тысяч рублей, дав соответствующее объяснение в объяснительной записке.

Штатное управление Наркомфина Союза ССР, просматривая смету Совета на 1945 г., включило эту сумму и просит соответствующих указаний от Совнаркома.

Совет по делам Русской православной церкви при СНК СССР, в связи с этим, просит Вашего указания Наркомфину Союза ССР о включении в план финансирования Совета в 1945 г. 100 тысяч рублей на приобретение, по мере надобности, ценных подарков высшему духовенству. В январе месяце, с разрешения правительства, будет проводиться избрание патриарха Московского и всея Руси, что уже потребует расходов по этой смете, а, кроме того, в течение года будут юбилейные дни высшего духовенства.

Председатель Совета по делам Русской православной церкви при СНК СССР Г.Г. Карпов

ГА РФ. Ф.Р-6991. Оп. 1. Д. 3. Л. 242-242об.

Копия. Машинописный текст14.

Служебная записка Г.Г. Карпова о производстве колокольного звона.





N 4. Служебная записка Г.Г. Карпова о производстве колокольного звона

N 7/с 10 января 1945 г.

Секретно

Совнарком Союза ССР

т. В.М. Молотову

В западных областях Украины и Белоруссии, а также в Эстонской, Латвийской и Литовской ССР колокольный звон в церквах, не прекращавшийся до войны, производится и в настоящее время.

На территории ряда областей, подвергавшихся временной немецкой оккупации, как например, в некоторых областях Украины, а также в Курской, Брянской и Ленинградской областях, колокольный звон, возобновившийся в период оккупации, также производится и в настоящее время.

По всей же остальной территории Союза колокольный звон в церквах не производится и прекращен в разное время, примерно в период с 1927 по 1937 гг.

В Совет поступают заявления от групп верующих православных приходов, главным образом, из областей, граничащих с территорией, подвергавшейся оккупации, с просьбой разрешить колокольный звон в церквах.

Совет по делам Русской православной церкви при СНК СССР находит возможным разрешить повсеместно колокольный звон в церквах.

Представляя при этом проект распоряжения СНК СССР, Совет просит Ваших указаний.

Приложение: по тексту.

Председатель Совета по делам Русской православной церкви при СНК СССР Г.Г. Карпов

Помета: "Архив. Разрешено. И. Лапшев. 5/IX. 45".

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 499. Л. 35.

Подлинник. Машинописный текст.

Подпись - автограф Г.Г. Карпова.

Великий Новгород после освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 1944 г. Фото: РИА Новости





N 5. Служебная записка Г. Г. Карпова по вопросам проведения Поместного собора

Москва

N 18с 18 января 1945 г.

Экз. N 2Секретно

Совет народных комиссаров Союза ССР т. В.М. Молотову

В связи с созывом 31 января 1945 г. в Москве Поместного собора Русской православной церкви и приглашением на Собор Восточных патриархов и представителей православных церквей из США, Франции и Югославии, патриарший местоблюститель митрополит Алексий поставил перед Советом по делам Русской православной церкви при СНК СССР ряд вопросов.

Считая необходимым предварительно получить Ваши указания, Совет приводит вопросы митрополита Алексия, и излагает свое мнение.

1) Будут ли представители Совета принимать участие во встречах на вокзалах и на аэродромах Восточных патриархов и других представителей заграничных православных церквей?

Мнение Совета: разрешить присутствие председателя Совета или его заместителя при встрече Восточных патриархов, которых будет встречать митрополит Алексий. Во встречах же представителей других заграничных православных церквей Совету не принимать участия.

2) Будет ли организован официальный прием в Совете Восточных патриархов и других представителей заграничных православных церквей?

Мнение Совета: если будет выражено со стороны Восточных патриархов и других представителей заграничных православных церквей желание быть принятыми в Совете, то организовать официальный прием.

3) Будет ли кто-либо от правительства приветствовать Поместный собор, а также присутствовать во время интронизации (религиозная церемония посвящения избранного Собором патриарха)?

Одновременно митрополит Алексий сделал приглашение мне, моему заместителю и двум членам Совета для участия на торжественном обеде, который будет дан патриархом для всех участников Собора и гостей (ориентировочно будет 320 человек).

Совет считает необходимым председателю Совета как представителю Совнаркома СССР выступить с приветствием при открытии Поместного собора, не участвуя в его заседаниях.

Что же касается присутствия на интронизации и на торжественном обеде, то Совет находит целесообразным воздержаться.

1) Митрополит Алексий обратился в Совет с просьбой о содействии по выделению в распоряжение патриархии некоторых ценных культовых вещей (облачения, кресты, панагии и прочее), из числа находящихся на хранении в музеях, для подарков четырем Восточным патриархам.

Мнение Совета: разрешить получение просимых культовых предметов из музейных фондов, для чего предварительно просмотреть их митрополиту Алексию совместно со мною в Московском и Загорском исторических музеях и затем согласовать предметы с Наркомпросом РСФСР.

2) Митрополит Алексий просил сказать содействие в организации ознакомления участников Собора и заграничных представителей с Историческим музеем и другими достопримечательностями города.

Совет считает целесообразным показать участникам Собора и приглашенным из-за границы гостям Исторический музей, метрополитен, трофейную выставку, а также организовать на автомашинах экскурсии по городу.

3) Митрополит Алексий просит разрешить организацию закрытого духовного концерта для участников и гостей Поместного собора в Большом зале Московской государственной консерватории.

Концерт будет исполнен членами патриаршего церковного хора под управлением регента Комарова, и, кроме того, в концерте примет участие симфонический оркестр Радиокомитета под управлением заслуженного деятеля искусств Н.С. Голованова, который исполнит симфонию Чайковского "1812 год" и как солисты в концерте будут участвовать народные артисты СССР М.Д. Михайлов, И.С. Козловский, заслуженная артистка РСФСР Н.Д. Шпиллер и артист радиокомитета А.П. Ткаченко.

Мнение Совета: разрешить организацию духовного концерта в Большом зале Московской государственной консерватории и разрешить участие симфонического оркестра под управлением Голованова и вышеуказанных артистов.

Совет просит Ваших указаний.

Председатель Совета по делам Русской православной церкви при СНК СССР Г. Г. Карпов

Резолюция: "т. Сталину. Считаю приемлемыми эти предложения". В. Молотов 18/I".

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 4. Л. 48-50. Подлинник. Машинописный текст. Подпись - автограф Г.Г. Карпова, резолюция - автограф В.М. Молотова.

Председатель Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР Г.Г. Карпов.





N 6. Служебная записка Г. Г. Карпова о подворьях Восточных патриархов

N 17с 18 января 1945 г.

Экз. N 2Секретно

Совет народных комиссаров Союза ССР

т. В.М. Молотову

В связи с предстоящим прибытием на Поместный собор Русской православной церкви Антиохийского и Александрийского патриархов и представителей патриархов Иерусалимского и, возможно, Константинопольского, может возникнуть вопрос о существовавших до революции патриарших подворий в Москве и церквах при них.

По наведенным справкам в настоящее время состояние бывших патриарших подворий представляется в следующем виде:

Иерусалимское подворье занимало два участка - один по Филипповскому переулку и второй - по Пречистенскому бульвару.

Принадлежавшие подворью дома в 1918 г. были национализированы и в настоящее время используются под жилье.

Церковь подворья (по Филипповскому переулку) сохранилась и в настоящее время в ней совершаются церковные службы.

Александрийское подворье занимало два земельных участка: по Подкопаевскому переулку четыре дома, из которых два деревянных дома снесены и два каменных двухэтажных дома заселены жильцами и по Подколокольному переулку один дом также заселен жильцами.

Церковь подворья в 1930 г. решением Мосгорисполкома была закрыта, и церковное здание передано под мастерские Райпромтреста. Здание капитально переоборудовано и используется фабрикой по изготовлению предметов ширпотреба.

Константинопольское подворье занимало участок по Крапивенскому переулку между Петровкой и Петровским бульваром.

В 1918 г. дом подворья был национализирован и в данное время также заселен жильцами.

Церковь подворья в 1918 г. была закрыта и в настоящее время церковное здание капитально переоборудовано и используется под жилье.

Антиохийскому подворью принадлежала церковь в Ипатьевском переулке и при этой церкви было учреждено подворье.

В настоящее время церковное здание капитально переоборудовано и используется под жилье.

В случае постановки вопроса о подворьях и церквах восточными патриархами и их представителями, Совет по делам Русской православной церкви при СНК СССР, с своей стороны, считал бы целесообразным осведомить патриархов и их представителей о том, что бывшие подворья и церкви при них, за исключением церкви Иерусалимского подворья, переоборудованы и заселены жильцами в связи с реконструкцией Москвы. Если патриархи и их представители будут ставить вопрос о восстановлении церквей - дать согласие на предоставление им других церковных зданий или из числа ныне действующих церквей, или путем открытия бездействующих храмов, а также предоставление помещений для проживания настоятелей церквей.

Председатель Совета по делам Русской

православной церкви при СНК СССР Г. Г. Карпов

Резолюция: "т. Карпову.

На соответствующие вопросы ответить

следует, что вопрос требует изучения,

расспросив, что они хотят. В. Молотов. 18/I".

ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 29. Л. 25-26.

Подлинник. Машинописный текст.

Подпись - автограф Г.Г. Карпова,

резолюция - автограф В.М. Молотова.

Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта N 19-09-00049 А.