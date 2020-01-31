Видео: как создавались первые советские пистолеты

Первыми советскими пистолетами были пистолеты Прилуцкого и Коровина. Револьвер системы Наган к двадцатым годам прошлого столетия уже морально устарел, поэтому стал вопрос о новом оружии. И конструкторы предложили несколько вариантов.

Одно из главных условий - новый пистолет должен был быть автоматическим. Но не было ясности, каким должен быть этот пистолет, под какой патрон, как он должен выглядеть. Об этом рассказывает писатель и историк Андрей Уланов в видео, подготовленном Калашников Media.

В результате конструкторы представили для испытаний два пистолета - Прилуцкого и Коровина. Оба образца испытывали в 1927-1928 годах. Они были сделаны под патрон 7,65х17 миллиметров. Отмечалось, что пистолеты Прилуцкого, особенно вариант без самовзвода, имели явное преимущество над образцами Коровина. Как говорит эксперт Уланов, основная проблема все же была в качестве изготовления образцов. Они оказались невостребованными. В стране переходили на новый калибр патронов.

Было высказано предложение увеличить калибр до 9 мм или же увеличить ранящее действие пули 7,65 мм. Остановились на оптимальном патроне 7,63х25 мм. В июле 1930 года в акте об испытаниях малых и больших пистолетов заграничного и отечественного изготовления вместе с уже знакомыми фамилиями Прилуцкого и Коровина появился Федор Токарев и его пистолет ТТ.

- Многие говорят, что пистолет ТТ имеет сходство с Браунингом. На ранних образцах это видно более ярко: знаменитый автоматический предохранитель. Задача конструктора не сводится к тому, чтобы придумать самое оригинальное решение, а создать путем выбора из уже имеющихся наиболее удачный и соответствующий своему времени образец. Пистолет ТТ характеризует, как происходила эволюция, - говорит Андрей Уланов. - ТТ получился технологичным и удобным в обслуживании.